Staatszender neigt naar zelfcensuur

Valies roept gemeenschap op te waken voor ontstaan dictatuur

Het incident van donderdag bij staatszender de STVS geeft blijk van zelfcensuur, zegt Wilgo Valies. De voorzitter van de onderwijsbonden Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname was toen te gast bij het actualiteitenprogramma ‘8er ’t Nieuws’. Toen Valies begon te praten over de rechtspositie van de bonden, werd de live-uitzending abrupt stopgezet. Meer is er volgens de bondsvoorzitter niet nodig om aan te geven dat er sprake is van muilkorving bij de staatstelevisie.

De directie van STVS heeft in eerste instantie laten weten dat de live-uitzending van 8er ’t Nieuws is stopgezet, omdat het draaiboek met Valies niet voor donderdag stond gepland. Hij zou na het vonnis van de rechter, in de zaak de Staat versus de onderwijsbonden BvL en ALS, worden uitgenodigd met een raadsadviseur voor een gebalanceerde informatieverstrekking. Volgens Valies is het een drogreden.

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS, over het abrupt stopzetten van het actualiteitenprogramma 8er het nieuws donderdagavond, terwijl hij er als gast aanzat. De live-uitzending brak af toen de bondsvoorzitter begon over de rechtspositie van de onderwijsbonden.

Via een officiële persverklaring laat de STVS-leiding weten dat ervoor is gekozen het programma abrupt te stoppen, om een evenwichtige beeldvorming te behouden. Ze blijft erbij dat Wilgo Valies donderdagavond geen deel uitmaakte van het origineel draaiboek van 8er ’t Nieuws. Volgens Shurly Lackin, eindverantwoordelijk voor de inhoud en bedrijfsvoering van de STVS, wordt intern al nagegaan hoe het incident zich heeft kunnen voordoen.