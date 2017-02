Sri Lanka arresteert astroloog voor voorspellen dood president

Een astroloog in Sri Lanka is gisteren opgepakt omdat hij de dood van de president van het land had voorspeld. De verdachte, Vijitha Rohana Wijemuni, plaatste verschillende video’s op Facebook waarin hij stelde dat president Maithripala Sirisena voor 27 januari zou sterven aan een ziekte of door een ongeval. De astroloog wordt aangeklaagd voor het doen van valse voorspellingen die het publiek zouden kunnen misleiden, meldt persbureau AP. In Sri Lanka is het in ieder geval gebruikelijk om advies van astrologen op te volgen.

De voorspellingen zorgden in december voor bezorgdheid binnen de top van de Sri Lankaanse overheid, waarna de minister van Media besloot een onderzoek in te stellen. Die beschuldigde de voorspeller van een poging tot een staatsgreep en moord. Wijemuni is een ex-marinier die werd veroordeeld voor een moordpoging in 1987 op de toenmalige premier Rajiv Gandhi. Hij diende hiervoor een celstraf van tweeënhalf jaar uit. Na zijn vrijlating ging Wijemuni de politiek in en in 2000 deed hij zelfs mee aan de verkiezingen. Daarna werd hij astroloog. De meeste Sri Lankanen wenden zich tot de astrologie als ze belangrijke beslissingen in hun leven moeten maken, zoals het aangaan van een huwelijk of bij een verhuizing.