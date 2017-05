Sportminister ontvangt atleten Baku Games

De atleten die deel hebben genomen aan de Baku games in Azerbhaijan werden op waardige wijze ontvangen door een delegatie van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken onder leiding van de Onderdirecteur Recreatie en Sport, Kenneth Jaliens.

Hij heeft namens de minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo, de felicitaties overgebracht. Hij gaf aan dat het niet alleen gaat om het behalen van medailles, maar ook de ervaring die opgedaan wordt en de offers die gebracht worden. Tijdens de vierde Islamitische Solidariteitsspelen hebben Miquel van Assen en Tosh van Dijk medailles kunnen behalen voor Suriname. Van Assen heeft een zilveren en een bronzen medaille kunnen bemachtigen bij het onderdeel hink- stap- sprong en van Dijk een bronzen medaille bij taekwondo. Van Assen die voor de eerste keer dit jaar in actie moest komen is tevreden met zijn prestatie. Door goede afspraken en hard trainen volgens instructies van de coach is hij zover gekomen, vertelt hij enthousiast. Andere landen hebben van Assen benadert, maar hij zegt dat hij voor Suriname blijft uitkomen en geen fout maakt om die aanbiedingen te accepteren. Van dijk, die een bronzen medaille heeft kunnen bemachtigen, zegt dat het zware partijen waren tegen Pakistan, Azerbhaijan en Iran. Nu maakt van Dijk zich klaar voor de wereldkampioenschappen van dit jaar.