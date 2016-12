Sport 28 december

Europese voetbal uitslagen

Premier League Stand W P Dinsdag: Liverpool-Stoke City 4-1 Woensdag: Southampton-Tottenham Hotspur 1. Chelsea 18 – 46 2. Liverpool 18 – 40 3. Manchester City 18 – 39 4. Arsenal 18 – 37 5. Tottenham Hotspur 18 – 33

Een ruime meerderheid van de nationale voetbalbonden is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino voorstander van de uitbreiding van het WK van 32 naar 48 landen. Infantino noemt een WK met 48 landen financieel de aantrekkelijkste optie. In 2026 moeten er voor het eerst 48 landen deelnemen aan het WK. Het is nog niet bekend welk land het toernooi zal organiseren, na die in Rusland in 2018 en Qatar in 2022. Infantino benadrukt dat het WK in 2026 gewoon weer in de maanden juni en juli zal plaatsvinden. De Fifa-voorzitter spreekt vandaag opnieuw de hoop uit dat er tijdens het WK 2018 gebruik zal worden gemaakt van video-arbitrage. Tijdens het WK voor clubteams deze maand is daar voor het eerst mee geëxperimenteerd.

De Ronde van Qatar gaat dit jaar niet door wegens een gebrek aan sponsors, zo heeft de organisatie de internationale wielerbond UCI laten weten. De Ronde van Qatar stond gepland van 6 tot en met 10 februari en zou voor het eerst deel uitmaken van de WorldTour. Ook de ronde voor vrouwen, die van 31 januari tot 3 februari zou duren gaat niet door. De eerste editie van de Ronde van Qatar was in 2002. Begin dit jaar won Mark Cavendish de koers. In oktober werd de WK in Qatar gehouden. Vanwege de hoge temperaturen en het gebrek aan publieke belangstelling was er veel kritiek op dat evenement. Peter Sagan pakte in de straten van Doha de wereldtitel. Bij de vrouwen was er zilver voor Kirsten Wild.