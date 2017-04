Sport 26 april

U -17 WK Kwalificatie in Panama

Groep B Stand: Groep C: Dinsdag: Canada-Cuba 1-2 Costa Rica-Suriname 3-0 Op de laatste speeldag 28 april komt Suriname tegen Canada uit. 1. Costa Rica 2-6 pnt 2. Cuba 2-4 pnt 3. Suriname 2-1 pnt 4. Canada 2-0 pnt Woensdag: El Salvador-Jamaica Mexico-USA

Buitenlands Sport

La Liga Premier League Dinsdag: Sporting Gijon-Espanyol 1-1 Granada-Malaga 0-2 Atletico Madrid-Villarreal 0-1 Woensdag: Barcelona-Osasuna Leganes-Las Palmas Valencia-Real Sociedad Deportivo La Coruna-Real Madrid Dinsdag: Chelsea-Southampton 4-2 Woensdag: Arsenal-Leicester City Middlesbrough-Sunderland Crystal Palace-Tottenham Hotspur Duitse Pokal Beker Halve Finale Dinsdag: Borussia Moenchengladbach-Eintracht Frankfurt 1-1 Eintracht Frankfurt wint met penalty 7-6 Woensdag: Bayern Munchen-Borussia Dortmund

Voor het derde jaar op rij is Kaká de beste betaalde voetballer van de Major League Soccer. Het basissalaris van Kaká die speelt voor Orlando City bedraagt 6,6 miljoen dollar. Inclusief de zogenaamde guaranteed compensation lopen de totale verdiensten van de voetballer op tot bijna 7.2. miljoen dollar. De bedragen worden jaarlijks door de spelersvakbond van de MLS vrijgegeven. Ook in de top-10 van best verdienende voetballers staan onder anderen David Villa die zo een 5,6 miljoen dollar verdient en Bastian Schweinsteiger met een bedrag van nog geen 5,5 miljoen. Schweinsteiger speelt voor Chicago Fire. In totaal verdienen 28 spelers in de Verenigde Staten meer dan één miljoen dollar aan basissalaris.

NBA Playoffs :