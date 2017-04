Sport 25 april

U -17 WK Kwalificatie in Panama

Groep A: Groep B Maandag: Honduras-Curacao 3-0 Panama-Haiti Dinsdag: Canada-Cuba Costa Rica-Suriname om 18:30

La Liga Serie A Maandag : Eibar- Athletic Bilbao 0-1 Dinsdag: Sporting Gijon-Espanyol Granada-Malaga Atletico Madrid-Villarreal Maandag: Pescara-Roma 1-4 Premier League Duitse Pokal Bker Dinsdag: Chelsea-Southampton Dinsdag: Halve Finale Borussia Moenchengladbach-Eintracht Frankfurt

Newcastle United keert na een jaar afwezigheid terug naar de Premier League. The Magpies zijn na hun overwinning op Preston North End (4-1) zeker van promotie uit het Championship, waarin het met koploper Brighton & Hove Albion nog strijdt om het kampioenschap.

Serena Williams heeft maandag hard uitgehaald naar Ilie Nastase. De Roemeen maakte afgelopen week voor het treffen in de Fed Cup tegen Groot-Brittannië een racistische opmerking over de Amerikaanse. De 35-jarige Williams, die door haar zwangerschap dit jaar niet meer in actie komt, publiceerde een openhartige verklaring op Instagram naar aanleiding van de uitspraak van Nastase.De Roemeen maakte een dubieuze opmerking over de huidskleur van het nog ongeboren kind van de 23-voudig Grand Slam-winnares. “Laten we maar zien welke kleur de baby heeft”, zei hij. “Chocolade met melk?” Williams, de huidige nummer één van de wereld, noemt de uitspraken van de Roemeense oud-Grand Slam-winnaar over haar ongeboren kind “racistisch”

