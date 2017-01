Sport 23 januari

SVB Schema :

Topklasse : 7de speelronde Topklasse Stand Hoofdklasse: 4de speelronde Zaterdag: Nishan 42 – SNL Botopasie – Inter Moengo Tapoe 0-3 Leo Victor – Voorwaarts 1-0 Zondag Jong Rambaan – Transvaal 1-1 WBC – Notch 4-1 7de speelronde: 1. Leo Victor 7- 16 pnt 2. WBC 7- 15 pnt 3. Inter.M.T 7- 13 pnt 4. Robinhood 7-12 pnt 5. Botopasi 7- 11 pnt Zaterdag: Tahiti – Santos 1-1 West United – Slee Jr 1-1 Boma Star-Papatam 2-3 Zondag: Caravan – Flora 0-1

Europese Voetbal Programma & uitslagen :

Bundesliga : Eredevisie : La liga : Zondag: Bayer Leverkusen-Hertha Berlijn 3-1 Mainz 05- FC Cologne 0-0 Stand: 1. Bayern Munich 17-42 pnt 2. Leipzig 17-39 pnt 3. Hoffenheim 17-31 pnt 4. Borussia Dortmund 17-30 pnt 5. Herta Berlin 17-30 pnt Zondag: FC Utrecht –Ajax 0-1 Excelsior-Go Ahead Eagles 1-1 NEC Nijmegen-Roda JC 2-0 PSV-Heerenveen 4-3 Stand: 1. Feyenoord 19-48 pnt 2. Ajax 19-43 pnt 3. PSV 19-40 pnt 4. Heerenveen 19-32 pnt 5. AZ Alkmaar 19-32 pnt Zondag: Osasuna-Sevilla 3-4 Athletic Bilbao-Atletico Madrid 2-2 Real Betis-Sporting Gijon 0-0 Real Sociedad-Celta Vigo 1-0 Eibar-Barcelona 0-4 Stand: 1. Real Madrid 18-43 pnt 2. Sevilla 19-42 pnt 3. Barcelona 19-41 pnt 4. Atletico Madrid 19-35 pnt 5. Real Sociedad 19-35 pnt Premier League : Serie A: Zondag: Southampton-Leicester City 3-0 Arsenal-Burnley 2-1 Chelsea-Hull City 2-0 Stand: 1. Chelsea 22-55 pnt 2. Arsenal 22-47 pnt 3. Tottenham Hotspur 22-46 pnt 4. Liverpool 22-45 pnt 5. Manchester City 22-43 pnt Zondag: Juventus-Lazio Roma 2-0 Bologna-Torino 2-0 Empoli-Udinese 1-0 Genoa-Crotone 2-2 Palermo-Internazionale 0-1 Pescara-Sassuolo 1-3 Atalanta-Sampdoria 1-0 AS Roma-Cagliari 1-0 Stand: 1. Juventus 20-48 pnt 2. AS Roma 21-47 pnt 3. Napoli 21-44 pnt 4. Lazio Roma 21-40 pnt 5.Internazionale 21-39 pnt

Africa Cup of Nations 2017 uitslagen & Programma

Zondag: Maandag : Groep A : Guinee-Bissau-Burkina Faso 0-2 Kameroen-Gabon 0-0 Stand: Kameroen & Burkino Faso naar de kwartfinale. Guinee & Gabon uitgeschakeld Groep B : Laatste groepswedstrijd Zimbabwe–Tunesië Senegal –Algerije Stand: 1.Senegal 2-6 pnt al naar de kwarfinale 2. Tunesië 2-3 pnt 3. Zimbabwe 2-1 pnt 4.Algerije 2-1 pnt 1& 2 naar gaan over naar de kwartfinale

NBA

Gisteren : Vandaag : Golden State Warriors at Orlando Magic 118-98 Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks 73-122 Phoenix Suns at Toronto Raptors 115-103 Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves 108-111 Washington Wizards at Charlotte Hornets San Antonio Spurs at Brooklyn Nets LA Clippers at Atlanta Hawks Golden State Warriors at Miami Heat Sacramento Kings at Detroit Pistons Houston Rockets at Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers at New Orleans Pelicans New York Knicks at Indiana Pacers Oklahoma City Thunder at Utah Jazz

Australian Open:

Serena Williams heeft maandag de kwartfinales van de Australian Open bereikt. Ze versloeg Barbora Strycova in twee sets. Williams, zesvoudig winnaar van de Australian Open, won met 7-5 en 6-4. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Johanna Konta. Deze won in de sets 6-1 en 6-4 van Yekaterina Makarova. Ook Mirjana Lucic-Baroni schaarde zich bij de laatste acht. Baroni schakelde Jennifer Brady uit met: 6-4 en 6-2.

In het mannentoernooi schaarde Grigor Dimitrov zich bij de laatste acht.

De als elfde geplaatste David Goffin was in het mannentoernooi in vier sets (7,5, 6-7 (4), 6-2 en 6-2) te sterk voor Dominic Thiem. In de kwartfinale staan Goffin en Dimitrov tegenover elkaar.

De verrassing van gisteren tijdens de Australian Open was de uitschakeling van Andy Murray. De nummer één van de wereld moest in de vierde ronde zijn meerdere erkennen in Mischa Zverev uit Duitsland: 7-5, 5-7, 6-2 en 6-4. Zverev, die zaterdag zijn 19-jarige broertje Alexander zag verliezen van Rafael Nadal, neemt het morgen in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Kei Nishikori. Eerder in het toernooi werd ook titelverdediger Novak Djokovic al uit het toernooi geslagen. Dit gebeurde door toedoen van Denis Istomin, die het echter moest afleggen tegen Grigor Dimitrov.

NBA:

Los Angeles Lakers heeft gisteren zijn grootste nederlaag ooit in de NBA geleden. Dallas Mavericks won in eigen huis met liefst 122-73 van de Lakers. De grootste nederlaag van deze ploeg tot nu toe was een 123-75 verliespartij tegen Utah Jazz in maart 2016. Voor de Mavericks was het de grootste zege in de clubgeschiedenis. De grote nederlaag past in het seizoen van de Lakers. Met zestien zeges en 32 nederlagen is de ploeg uit Los Angeles hekkensluiter in de Western Conference van de NBA. Dallas Mavericks doet het niet veel beter en staat twee plekken hoger op de ranglijst die wordt aangevoerd door Golden State Warriors. Zeven jaar geleden waren de Lakers nog kampioen. In totaal pakte de ploeg zestien keer de titel in de NBA.