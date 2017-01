Sport 18 januari

Caribisch Clubkampioenschap:

Kampioen Inter Moengo Tapoe en semikampioen Transvaal vertegenwoordigen Suriname in februari en maart tijdens het Caribisch clubkampioenschap. Inter Moengo Tapoe speelt in februari op Antigua & Barbuda. De eerste tegenstander is Racing FC des Gonaives van Haiti op 22 februari, terwijl Greenbay Hoppers FC van het gastland op 24 februari de opponent is. De laatste wedstrijd is op 26 februari tegen Bequia United FC uit St. Vincent & the Grenadines.

SV Transvaal vertrekt in maart naar Trinidad & Tobago waar ze op 8 maart ze hun eerste wedstrijd spelen tegen Central FC van het gastland, op 10 maart is Portmore United FC uit Jamaica de tegenstander, terwijl het laatste duel is tegen Scholars International uit de Kaaimaneiland op 12 maart.

Europees voetbal:

Copa Centroamericana:

Dinsdag: Stand: El Salvador- Belize 3-1 Costa Rica-Nicaragua 0-0 Panama-Honduras 0-1 1. Honduras 3-9 punten 2. Costa Rica 3-5 pnt 3. El Salvador 3-4 pnt 4. Panama 3-4 pnt 5. Nicaragua 3-1 pnt 6. Belize 3-1 pnt

Afrika Cup:

Dinsdag: Woensdag: Groep D: Ghana-Oeganda 1-0 Mali-Egypte 0-0 Groep A: Gabon-Burkina Faso Kameroen-Guinee Bissau

Europees bekervoetbal:

Copa del Rey (kwartfinale) Copa Italia (achtste finale) FA Cup derde ronde: Woensdag: Alcorcon- Alaves Real Madrid-Celta Vigo Dinsdag: Inter Milaan- Bologna 3-2 /Inter naar kwartfinale Woensdag: Sassuolo- Cesena Lazio Roma- Genoa Dinsdag: Burnley-Sunderland 2-0 Crystal Palace-Bolton Wanderers 2-1 Woensdag: Newcastle United- Birmingham City Plymouth Argyle-Liverpool Southampton-Norwich City

Australian Open:

Andy Murray, de nummer 1 van de wereld, heeft vandaag de derde ronde gehaald op de Australian Open, het eerste grandslam toernooi van het jaar. Hij versloeg Andrey Rublev in drie sets (6-3, 6-0 en 6-2). Ook Roger Federer is door naar ronde drie. Hij won van Noah Rubin (7-5, 6-3 en 7-6). De als veertiende geplaatste Nick Kyrgios won de eerste twee sets van Andreas Seppi, maar ging daarna in een thriller van ruim drie uur alsnog onderuit: 6-1, 7-6 (1), 4-6, 2-6 en 8-10. Verder zijn ook door naar de derde ronde: Steve Darcis, Sam Querry, Marin Cilic, Bernard Tomic en Jack Sock.

Bij de dames hebben vandaag Garbine Muzuruga, Sorana Cristea, Anastasija Sevastova en Coco Vandeweghe ,

NBA: