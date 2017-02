Sport 17 februari

U-17 Friendly Tournooi

Vrijdag : Stand: Utrecht – Curacao 16:30 Suirname – Twente 18:30 Locatie : Franklin Essed Stadion 1. Suriname 2-4 pnt 2. Caracao 2-3 pnt 3. Utrecht 2-2 pnt 4. Twente 2- 1pnt

Binnenlands Sport

SVB Volleybal Topklasse : 11de speelronde Vrijdag: Donderdag: PVV – Transvaal Heren Hoofdklasse : Yellow Birds – Gideon om 21:30 Locatie : Ismay van Wilgen Sporthal

Europese Voetbal Programma & uitslagen :

Europa League : Europa League : Eredivisie : Donderdag: FC Krasnodar-Fenerbahce 0-1 AZ Alkmaar-Lyon 1-4 Astra Giurgiu-Genk Borussia Moenchengladbach-Fiorentina 0-1 Celta Vigo-Shakhtar Donetsk 0-1 FC Rostov-Sparta Prague 4-0 Gent-Tottenham Hotspur 1-0 Ludogorets Razgrad- FC Koebenhavn 1-2 Donderdag: Olympiacos-Osmanlispor FK 0-0 Anderlecht-Zenit St. Petersburg 2-0 Athletic Bilbao-APOEL Nicosia 3-2 Hapoel Beer Sheva-Besiktas 1-3 Legia Warszawa-Ajax 0-0 Manchester United-Saint-Etienne 3-0 PAOK Thessaloniki FC-Schalke 04 0-3 Villarreal- AS Roma 0-4 Vrijdag: Roda JC-Go Ahead Eagles Serie A La Liga : Bundesliga : Vrijdag: Juventus-Palermo Vrijdag: Granada-Real Betis Vrijdag: Augsburg -Bayer Leverkusen

Germaine de Randamie is bereid tot een rematch tegen Holly Holm, die ze in de nacht van zaterdag op zondag versloeg in de UFC. De Amerikaanse ging in protest tegen de wereldtitel van de 32-jarige Utrechtse. De Randamie versloeg Holm in het vedergewicht, een nieuwe gewichtsklasse in de UFC voor vrouwen onder de 66 kilo, op basis van een unanieme jurybeslissing. De 35-jarige Holm diende donderdag een protest in bij de New York State Athletic Commission (NYSAC) tegen scheidsrechter Todd Anderson, die zou hebben toegestaan dat De Randamie nog stoten plaatste nadat het signaal voor het einde van de ronde geklonken had. Volgens Holm had dit tot puntenaftrek moeten leiden voor de Nederlandse.

NBA

Gisteren : Vandaag : Washington Wizards at Indiana Pacers Boston Celtics at Chicago Bulls All Star Weekend :

Vrijdag: Rookie Challenge: een wedstrijd tussen eerstejaars (rookies) en tweedejaars (sophomores).

Celebrity All-Star Game: een wedstrijd tussen verschillende beroemdheden. De ploegen worden ingedeeld volgens plaats van afkomst en krijgen beiden één speelster uit de WNBA aan hun zijde.