Sport 15 april 2017

Zaterdag: Game 1 : Memphis Grizzlies at San Antonio Spurs Game 1 : Utah Jazz at LA Clippers Zondag: Game 1 : Portland Trail Blazers at Golden State Warriors Game 1 L Oklahoma City Thunder at Houston Rockets

Zaterdag: Game 1 : Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers Game 1 : Milwaukee Bucks at Toronto Raptors Zondag: Game 1 : Atlanta Hawks at Washington Wizards Game 1 : Chicago Bulls at Boston Celtics