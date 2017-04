Sport 14 april

SBA

Heren Hoofdklasse Donderdag: SCVU – Yellow Birds 95-60

Buitenlands Sport

Europa League Kwartfinale La Liga Eredivisie: Donderdag: Ajax Schalke 04 2-0 Anderlecht-Manchester United 1-1 Celta Vigo-Genk 3-2 Lyon-Besiktas 2-1 Return volgende week donderdag Vrijdag: Athletic Bilbao-as Palmas Vrijdag: Heracles-AZ Alkmaar

Dirk Nowitkzi gaat nog zeker een jaar door in de NBA. De 38-jarige Nowitkzi bevestigt vandaag dat hij volgend seizoen actief blijft bij Dallas Mavericks, waar hij al sinds 1998 speelt. De 2,13 meter lange forward is echter voor dit seizoen klaar. De Mavericks wisten zich niet voor de play-offs te plaatsen.

Carlo Ancelotti heeft in de defensie van Bayern München nog maar weinig te kiezen. De trainer van de koploper in de Bundesliga kan morgen in de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen niet beschikken over Jérôme Boateng. De verdediger heeft een liesblessure. Ancelotti hoopt dat Boateng wel op tijd fit is voor dinsdag. Dan komt zijn ploeg in Madrid in de return in de kwartfinale van de Champions League uit tegen Real Madrid. Naast Boateng is ook Mats Hummels geveld door een voetblessure op.

Olympique Lyon heeft angst voor de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Besiktas van volgende week. De Franse club vreest voor een onrustige situatie in Istanbul en roept de UEFA op actie te ondernemen. Donderdag braken er bij de heenwedstrijd in Frankrijk (2-1 zege Olympique Lyon) rellen uit op de tribune. De Franse club reist volgende week mogelijk zonder fans naar Turkije voor de return.