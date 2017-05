Sport 12 mei

SBA Basketbal

Heren Hoofdklasse: Donderdag: De Schakel – Yellow Birds 58-89 SCVU – Finabank Koi Carper101-51

SVB Topklasse

18de speelronde Vrijdag: PVV – Robinhood 20.00u Locatie: Franklin Essed Stadion

Dammen Kampioenschappen 2017

13de speelronde laatste speelronde Stand Donderdag: Fernando Amelo – Rodney Lion0-2 Montazali Nazir – Edson Amoekonie 2-0 Glenn Dumfries – Derryl Bohr 0-2 Erik Ligeon – Rinaldo Kemnaad 1-1 Guno Burleson -Gerson Bendt 1-1 Dennis Landveld- Ricardo Palisie2-0 Stanley Mohan – Niaaz Salarbaks 0-2 1. 2. 3. 4. 5.

Buitenlands Sport

Europa League Return : Premier League : Donderdag: halve finale Lyon – Ajax 3-1 (1-4) > 4-5 Manchester United – Celta de Vgio 1-1 (1-0) 2-1 Ajax en Manchester United spelen de finale op woensdag 24 mei Vrijdag: Everton – Watford West Bromwich Albion- Chelsea Als Chelsea wint zijn ze de neiuwe Kampioen van Engeland

De Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United staat op woensdag 24 mei onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina. Skomina krijgt in Stockholm assistentie van zijn landgenoten Jure Praprotnik en Robert Vukan, meldt de UEFA vrijdag op de website. Gianluca Rocchi uit Italië fungeert als vierde official in de Friends Arena.

​Michael van Gerwen verheugt zich op het slotstuk van het Premier League Darts-seizoen. De titelverdediger plaatste zich donderdag als groepswinnaar voor de play-offs, die op 18 mei worden afgewerkt in Londen. In de vijftiende en laatste speelronde stelde Van Gerwen de eerste plaats in de reguliere competitie veilig door in Aberdeen met 7-4 te winnen van publieksfavoriet Gary Anderson.

NBA Playoffs Halve finales :