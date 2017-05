Sport 11 mei

Dammen Kampioenschappen 2017

12de speelronde Stand 13de speelronde Woensdag: Glenn Dumfries – Rodney Lion 1 – 1 Erik Ligeon – Montazali Nazir 0 – 2 Guno Burleson – Fernando Amelo 2 – 0 Dennis Landveld – Edson Amoekonie 0 – 2 Stanley Mohan – Derryl Bohr 0 – 2 Niaaz Salarbaks – Rinaldo Kemnaad 1 – 1 Ricardo Palisie – Gerson Bendt 0 – 2 1. 2. 3. 4. 5. Donderdag: Fernando Amelo – Rodney Lion Montazali Nazir – Edson Amoekonie Glenn Dumfries – Derryl Bohr Erik Ligeon – Rinaldo Kemnaad Guno Burleson – Gerson Bendt Dennis Landveld- Ricardo Palisie Stanley Mohan – Niaaz Salarbaks Laatste speelronde

Buitenlands Sport

Champions League Return: Premier League Inhaal Woensdag: Halve finale Atlectico Madrid – Real Madrid 2-1 (0-3)> 2-4 en speelt nu de finale tegen Juventus op zaterdag 3 juni Woensdag: Southampton -Arsenal 0-2 Europa League Return : Donderdag: halve finale Lyon – Ajax (1-4) Manchester United – Celta de Vgio (1-0)

Infantino hekelt ‘nepnieuws’ over FIFA in strijdvaardige speech. President Gianni Infantino heeft donderdag in een strijdvaardige speech bij het 67e FIFA-congres in Bahrein zijn organisatie en de reorganisatie daarvan verdedigd. “De nieuwe FIFA is een democratie, geen dictatuur”, aldus Infantino in zijn toespraak voor alle FIFA-leden in Manama. “Het is een transparante organisatie en een zeer eerlijke organisatie.” “Er is veel nepnieuws en er zijn veel alternatieve feiten die de ronde doen over de FIFA”, zei Infantino, zonder voorbeelden te noemen. “In sommige landen is het zwartmaken van de FIFA een nationale sport geworden.”

NBA Playoffs Halve finales :