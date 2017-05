Sport 10 mei

Dammen Kampioenschappen 2017

11de speelronde Uitslagen Stand 12de speelronde Programma Dinsdag: Derryl Bohr – Montazali Nazir 1-1 Edson Amoekonie – Fernando Amelo 2-0 (R) Niaaz Salarbaks – Dennis Landveld 1-1 Ricardo Palisie – Guno Burleson 0-2 Gerson Bendt – Erik Ligeon 2-0 Rinaldo Kemnaad – Glenn Dumfries 1-1 Rodney Lion – Stanley Mohan 1-1 1. Gerson Bendt 11-18 pnt 2. Guno Burleson 11-16 pnt 3. Montazali Nazir 11-16 pnt 4. NIaaz Salarbaks 11-13 pnt 5. Rodney Lion 11-13 pnt Woensdag: Glenn Dumfries – Rodney Lion Erik Ligeon – Montazali Nazir Guno Burleson – Fernando Amelo Dennis Landveld – Edson Amoekonie Stanley Mohan – Derryl Bohr Niaaz Salarbaks -Rinaldo Kemnaad Ricardo Palisie – Gerson Bendt

Buitenlands Sport

Champions League Return: Premier League Inhaal Dinsdag: (Halve finale) Juventus – AC Monaco 2-1 (2-0) > 4-1 en gaat naar de finale Woensdag: Return Atlectico Madrid – Real Madrid (0-3) Woensdag: Southampton -Arsenal

Internazionale heeft trainer Stefano Pioli gisteravond ontslagen. De opvolger van de in november ontslagen Frank de Boer wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten van de laatste weken.

Internazionale heeft al zeven competitiewedstrijden op rij niet gewonnen. De ‘Nerazzurri’ staan momenteel op de zevende plek, met 29 punten achterstand op koploper Juventus. In november, met de Boer aan het roer, stond de club op de 12e plek in de Serie A.

Wereldvoetbalbond FIFA is een onderzoek gestart naar de transfer van Paul Pogba naar Manchester United, zo meldt persbureau AFP. De 24-jarige middenvelder ging van Juventus naar Manchester United voor een recordbedrag van 105 miljoen. Het onderzoek loopt met name tegen Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Pogba. Volgens Football Leaks streek Raiola liefst 49 miljoen euro commissie op. De klokkenluiderswebsite maakte nog meer details bekend over de transfer van Pogba. Zo zou zijn jaarsalaris volgend seizoen stijgen met ruim 3,5 miljoen euro. Pogba zou daarnaast een bonus van ruim twee miljoen euro ontvangen als Manchester United zich kwalificeert voor de Champions League.

Nieuwe bondscoach Dick Advocaat weet zeker dat hij samen met zijn assistent Ruud Gullit ervoor kan zorgen dat het Nederlands elftal weer de weg naar boven vindt. De enige taak voor de 69-jarige Advocaat is om zich te plaatsen voor het WK van 2018. Dat wordt een flinke klus, want het Nederlands elftal staat halverwege slechts vierde in de WK-kwalificatiepoule. Oranje heeft zes punten minder dan koploper Frankrijk, terwijl de achterstand op Zweden en Bulgarije respectievelijk drie en twee punten bedraagt. Het zal nog wel even duren voordat Advocaat en Gullit beginnen bij Oranje. Advocaat maakt eerst het seizoen af bij zijn club Fenerbahçe en speelt daarmee waarschijnlijk op 4 juni de Turkse bekerfinale. Fred Grim zal in dat geval opnieuw interim-bondscoach zijn van het Nederlands elftal tijdens de oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni). De eerstvolgende kwalificatiewedstrijd is op 9 juni in De Kuip tegen Luxemburg.

NBA Playoffs Halve finales :