Sport 10 april

Toronto Raptors at New York Knicks 110-97 Cleveland Cavaliers at Atlanta Hawks 125-126 Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets 106-105 Dallas Mavericks at Phoenix Suns 111-124 Houston Rockets at Sacramento Kings 135-128 Detroit Pistons at Memphis Grizzlies 103-90 Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers 109-110

Indiana Pacers at Philadelphia 76ers Brooklyn Nets at Boston Celtics Cleveland Cavaliers at Miami Heat Orlando Magic at Chicago Bulls Charlotte Hornets at Milwaukee Bucks Washington Wizards at Detroit Pistons San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers Houston Rockets at LA Clippers Utah Jazz at Golden State Warriors