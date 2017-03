Sport 08 maart

Binnenlands Sport

Volleybal (DamesHoofdklasse) Topklasse 12de speelronde : Woensdag : Gideon – Yelyco II om 19:00 Condor – Yellow Birds om 21:00 Locatie: Ismay van Wilgen Sporthal Woensdag: PVV – Leo Victor om 20:00 Locatie: Franklin Essed Stadion

Europese Voetbal Programma & uitslagen :

La liga : Premier League Champions League return : Woensdag: Deportivo La Coruna-Real Betis Woensdag: Manchester City-Stoke City Dinsdag: (achste finale) Arsenal-Bayern Munich 1-5 (1-5) > 2-10 Napoli-Real Madrid 1-3 (1-3) > 2-6 Woensdag: (achste finale) Barcelona-Paris Saint Germain (0-4) Borussia Dortmund-Benfica (0-1)

Serena Williams heeft zich teruggetrokken uit de WTA-toernooien in Indian Wells en Miami. Serena, vorig jaar nog finaliste in Indian Wells, heeft last van haar knie. Ze verliest daardoor de eerste plaats op de wereldranglijst komende week aan Angelique Kerber.Door het afzeggen van Williams wordt er een ‘lucky loser’ uit het kwalificatietoernooi toegelaten. Ook wordt de loting, die al was gedaan, nu aangepast. Dat heeft te maken met het feit dat Serena Williams de nummer één van de plaatsingslijst was en het toernooi nog niet is begonnen.

Olympisch kampioen Eliud Kipchoge, Leslisa Desisa en Zersenay Tadese hebben het Formule 1-circuit van Monza uitgekozen voor hun poging om voor de eerste keer in de geschiedenis de marathon in minder dan twee uur af te leggen. Een datum voor deze bijzondere recordpoging is nog niet bekendgemaakt. Het huidige marathon-wereldrecord is in handen van Dennis Kimetto uit Kenia, die in 2014 in Berlijn eindigde in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden.

NBA