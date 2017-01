Sport 06 januari

CONCACAF Gold Cup 2017:

Suriname neemt het vanavond om 20:00 op tegen Haïti in CFU Caribbean Cup verband , Suriname won de eerste wedstrijd van Trinidad & Tobago met 2-1. Bij winst op Haiti gaat suriname verder naar de volgende ronde waar ze het opnemen tegen de nummer 5 van de Copa Cetroamericana voor een plaats in de CONCACAF Gold Cup dat later dit wordt gespeeld . Zondag 8 januari komen Trinidad & Tobago en Haïti tegen elkaar uit. Beide wedstrijden worden wederom gespeeld in het Ato Bolden stadion.

Europees voetbal:

Engelse FA Cup: Copa del Rey Vrijdag: West Ham United – Manchester City Donderdag: Ath Bilbao-Barcelona 2-1 Vrijdag: Espanyol-Deportivo La Coruña

Voetbal:

Riyad Mahrez is donderdag door de Afrikaanse voetbalbond CAF uitgeroepen tot voetballer van het jaar. De Algerijn troefde Pierre-Emerick Aubameyang uit Gabon en de Senegalees Sadio Mané af.

In het Nigeriaanse Abuja kreeg de spelmaker van Leicester City 361 stemmen van alle bondscoaches en technisch directeuren van de aangesloten bonden bij de CAF.

Tennis:

Novak Djokovic en Andy Murray hebben zich gisteren geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in Doha. Djokovic was in twee sets te sterk voor qualifier Radek Stepanek: 6-3 en 6-3. Hij speelt in de halve finale tegen Fernando Verdasco die zijn partij wist te winnen met 6-2, 7-5.

Murray, de nummer één van de wereld, had het niet makkelijk met de 31-jarige Nicolas Almagro, de nummer 44 op de wereldranglijst. Murray had twee uur en negen minuten nodig om Almagro in twee sets (7-6 (4), 7-5) te verslaan. Hij treft in de halve finale de winnaar van de partij tussen Tomas Berdych en Jo-Wilfried Tsonga. Het toernooi in Doha is zowel voor Murray als Djokovic het eerste toernooi van 2017. De laatste won het vorig jaar door Rafael Nadal toen in de finale te verslaan. Nadal is er dit jaar niet bij in Doha. Hij is zich aan het voorbereiden voor de Australian Open. Deze eerste Grand Slam van dit jaar begint op 16 januari.

