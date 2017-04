Sport 03 april

Boston Celtics at New York Knicks 110-94 Charlotte Hornets at Oklahoma City Thunder 113-101 Memphis Grizzlies at Los Angeles Lakers 103-108 Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks 109-105 Utah Jazz at San Antonio Spurs 103-109 Chicago Bulls at New Orleans Pelicans 117-110 Philadelphia 76ers at Toronto Raptors 105-113 Atlanta Hawks at Brooklyn Nets 82-91 Denver Nuggets at Miami Heat 116-113 Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers 130-135 Washington Wizards at Golden State Warriors 115-139 Houston Rockets at Phoenix Suns 123-116

Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves