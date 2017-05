SPORT 02 MEI

Dammen Kampioenschappen 2017

Programma van de 6de speelronde Stand Dinsdag: Montazali Nazir – Rodney Lion Glenn Dumfries – Fernando Amelo Erik Ligeon – Edson Amoekonie Guno Burleson – Derryl Bohr Dennis Landveld – Rinaldo Kemnaad Stanley Mohan – Gerson Bendt Niaaz Salarbaks – Ricardo Palisie 1. Rodney Lion 5-8 pnt 2. Gerson Bendt 5-8 pnt 3. Guno Burleson 5-7 pnt 4. Montazali Nazir 5-7 pnt 5. Erik Ligeon 5-6 pnt

Buitenlands Sport

Champions League Premier League La Liga Dinsdag: 1ste halve finale Real Madrid – Atletico Madrid Maandag: Watford-Liverpool 0-1 Stand: 1. Chelsea 34-81 pnt 2. Tottenham Hotspur 34-77 pnt 3. Liverpool 35-69 pnt 4. Manchester City 34-66 pnt 5. Manchester United 34-66 pnt Maandag: Malaga- Sevilla 4-2 Stand: 1. Barcelona 35-81 pnt 2. Real Madrid 34-81 pnt 3. Atletico Madrid 35-71 pnt 4. Sevilla 35-68 pnt 5. Villareal 35-63 pnt

Diego Simeone is op zijn hoede voor een felle start van tegenstander Real Madrid dinsdag in de halve finale van de Champions League. “Ze zullen proberen ons pijn te doen, zeker vlak na het eerste fluitsignaal, met de ambiance van Bernabeu erbij”, keek de Argentijnse coach maandag vooruit naar de eerste van twee ontmoetingen. De strijd tussen de Madrileense topclubs is een herhaling van de Champions League-finale van 2014 en 2016. In beide gevallen trok Real aan het langste eind.

NBA Playoffs Halve finales :