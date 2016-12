Sport en Jeugdzaken doneert bedrag relatiegeschenken

Het Ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft zijn laatste project voor het jaar gehouden. Het gaat om donaties aan sportbonden en sociaal zwakkeren. Minister Faizal Abdoelgafoer zegt dat de gelden hiervoor zijn gehaald uit het bedrag voor de relatiegeschenken die voor elk van de 17 ministeries is uitgetrokken.

Bedacht zijn geworden sportorganisaties waaronder: de Wanica Sportorganisatie, de Nieuwe Generatie Voetbalbond en ook de sportbonden van Commewijne, Albina en Saramacca.

Voor de organisaties die zich bezig houden met sociaal zwakkeren in buurten als: Winti Wai, Livorno, Van Dijk, Pontbuiten, Geyersvlijt ,Flora, Ephraimszegen en Abra Broki heeft Sport en Jeugdzaken kerstpakketten gereserveerd.

Daarbij is ook gedacht aan De Stem die alcohol- en drugsverslaafden opvangt. Belangrijk is dat ook zij worden meegenomen in het kerstgevoel, zegt minister Abdoelgafoer.

De bewindsman houdt een tevreden gevoel over, wanneer hij de balans over het haast afgelopen jaar opmaakt. 2017 voorspelt dan ook veel goeds, zegt hij.

Faizel Abdoelgafoer, de minister van Sport en Jeugdzaken, wil in 2017 ook gaan samenwerken met de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Jongeren moeten bewuster worden gemaakt dat er ook voor hen fondsen zijn. Hieruit kunnen ze putten om bijvoorbeeld te ondernemen, zodat ze hun eigen ontwikkeling ter hand nemen.