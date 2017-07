Sport 10 juli 2017

SBA Hoofdklasse Basketbal:

Zondag : Dames : SCVU vs Rialto/PBV 54-50 Heren : CLD vs De Schakel 44-93 Yellow Birds vs Rialto/PBV 122-45

Zaalvoetbal:

Zondag: Derde klasse: Team One –Ultimate 17 7-2 SV Brodas – Futsal Club Gioan 4-4 SC Scorpio – Castilla 6-2 Eerste klasse: Giants – F.C.B. 1-2 FC Pro – ZV Palo 5-4 Hoofdklasse: ZV Zwaluw´96 – SV Kabel Boyz 3-5

Gino Naarden is tot beste scoorder uitgeroepen van het WK-kwalificatietoernooi voor mannenvolleyballanden. De Surinaamse volleybalinternational werd ook beste outside hitter. Trinidad en Tobago verdedigde zijn Caribbean Cup-titel met succes door Martinique zondagavond voor eigen publiek in vier sets terug te wijzen. Suriname eindigde het toernooi als zesde na een vijfsetnederlaag tegen Jamaica. “Individuele prijzen troosten het verlies gedeeltelijk, omdat ik ondanks het verlies nu toch een bevestiging heb dat ik 100 procent gegeven heb tijdens dit toernooi”, onderstreept Naarden.

De Surinaamse Zaalvoetbalbond (SZVB) denkt voorlopig niet aan het terugbrengen van het Internationale futsaltoernooi. Het evenement werd voor het laatst in 2014 georganiseerd door het bestuur-Raghosing. Door de verslechterde financieel-economische situatie is het toernooi daarna niet meer gehouden. “Het is op dit moment financieel gezien niet haalbaar” zegt SZVB-voorzitter Rolf Verwey desgevraagd na afloop van de vriendschappelijke interlandwedstrijden tussen Suriname en Frans-Guyana zaterdagavond. De organisatie van een internationaal toernooi vergt aanzienlijke uitgaven voor onder andere tickets, verblijf en voeding. Verwey wijst erop dat het internationale futsaltoernooi de afgelopen drie jaren niet is afgewerkt. “Dat zegt dus voldoende. Het is gewoon erg moeilijk om te doen. We zijn al blij dat wij de competitie kunnen draaien en als wij een investering moeten plegen, dan gaat die liever naar de jeugd dan naar een internationaal toernooi.”