Speaking event voor Inspiring Ladies of Colour

De tweede editie van de Inspiring Ladies of Colour Speaking Event Paramaribo staat voor de deur. Deze activiteit is in het leven geroepen om vrouwen in het bijzonder, en de gemeenschap in totaliteit, te inspireren tot ondernemerschap. Vrouwen uit de diverse culturen, zullen hun gehoord vertellen hoe ze de top hebben bereikt. Dat zegt Ruth Sinkeler van organisator Clip Coaching and Consultancy.

Onder de sprekers is oud-minister van Buitenlandse Zaken Marie Levens. En een andere opmerkelijke naam is die van Yvana Hilton. Haar strijd om erkend te worden als vrouw leidde in december vorig jaar tot een bezwaarloop tegen haar.

Ruth Sinkeler, directeur/eigenaar van Clip Coaching and Consultancy. Vanavond wordt de tweede editie van de Inspiring Ladies of Colour Speaking Event Paramaribo gehouden, in Marriott Hotel. De bedoeling van het evenement is om vrouwen te inspireren het pad van ondernemerschap op te gaan.