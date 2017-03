Aandeel vrouwen in sector moet ook groter worden

Spang Makandra wil de participatie van vrouwen in de Surinaamse ICT-sector verbeteren. Na het in leven roepen van het Intrapreneurship programma, stelt het ICT-bedrijf een Scholarship voor vrouwen in ICT & Digitale Media ter beschikking: de Spang Makandra Next Generation Women in ICT & eMedia Scholarship, om precies te zijn.