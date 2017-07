SpaceX heeft primeur met hergebruikte ruimtecapsule

Het is een nieuwe stap in de commercialisering van de ruimtevaart: het Amerikaanse bedrijf SpaceX laat vandaag een hergebruikte ruimtecapsule terugkeren naar de aarde. De capsule maakt de reis dus voor de tweede keer. Het is voor het eerst dat een commercieel bedrijf zo’n operatie uitvoert. De capsule werd vanochtend losgekoppeld van het internationale ruimtestation ISS. Aan boord is bijna 2000 kilo lading, vooral onderzoeksmateriaal. De reis terug naar aarde duurt ruim vijf uur. Aan het begin van de middag moet de capsule in de Stille Oceaan bij Californië neerkomen. De Dragon-capsule is momenteel het enige Amerikaanse ruimtevaartuig waarmee het ISS wordt bevoorraad dat kan worden hergebruikt, omdat de spaceshuttles in 2011 uit de vaart werden gehaald. Hergebruik van de dure onderdelen moet het rendement van de ruimtevaart vergroten voor bedrijven. SpaceX werkt ook al jaren aan herbruikbare raketten.