SPA jongeren zijn bezorgd

Ook de SPA jongeren uiten hun bezorgdheid en verontwaardiging. In een persbericht schrijven zij als jonge Surinamers dubbele moeite te hebben om zich te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd worden en waar de mensen zich van hun lelijkste kanten laten zien.

Zij zeggen dan ook de ontwikkelingen in het onderwijs de laatste tijden intensief te volgen. Duidelijk is dat onderwijs de sleutel is tot persoonlijke ontwikkeling maar ook tot voorspoed en welzijn van een samenleving. Voor de SPA jongeren moeten leerkrachten dan ook bevoegd en bekwaam zijn, terwijl zij zich blijven ontwikkelen. Zij roepen de jongeren in het persbericht op zich niet te laten misbruiken en strijd te blijven voeren voor betere tijden.