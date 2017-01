SO’s op middelbare scholen uitgesteld

De directe gevolgen van de actie van de Bond van leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) onder leiding van Wilgo Valies, beginnen zich af te tekenen. Op verschillende middelbare scholen zijn de schoolonderzoeken (SO’s) uitgesteld; dit is vorige week al bekend geworden. Op het Surinaams Pedagogisch Instituut is maandag door de slechte opkomst ook besloten de SO’s uit te stellen.

De leerkrachten van het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum doen niet mee met de actie, maar ook daar zijn de SO’s door hun uniform karakter, uitgesteld. De acties zijn vandaag de vijfde dag ingegaan. Niet alle scholen zijn gesloten, aangezien niet alle leerkrachten en onderwijsgevenden meedoen.

Valies heeft aangegeven dat de leerkrachten die in actie zijn, naar de scholen die wel draaien zullen gaan, om hun collega’s te overhalen om hen te ondersteunen. De actievoerende leraren zullen dagelijks naar De Nationale Assemblee gaan. Zij willen dat de herwaardering nu ingevoerd wordt. Starnws