Somohardjo: “Bouterse bang om immuniteit te verliezen en zal daarom niet aftreden”

Desi Bouterse is bang om zijn immuniteit als president kwijt te raken. Daarvan is oppositieleider Paul Somohardjo heilig van overtuigd. Vandaar dat het staatshoofd naar zijn inziens niet uit zichzelf zal aftreden tegen de achtergrond dat het 8 decemberstrafproces de laatste fase inloopt. Indien Bouterse aftreedt, zal hij bij een eventuele veroordeling in de strafzaak als hoofdverdachte achter de tralies kunnen belanden. Dit is de analyse die er volgens Somohardjo binnen de Pertjajah Luhur is gemaakt.

