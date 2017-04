Somalische piraten kapen Indiaas schip

Somalische piraten hebben een Indiaas commercieel schip gekaapt. Dat heeft een voormalig piraterijbestrijder, Abdirizak Mohamed Dirir, vertelt aan Reuters. Dirir was het hoofd van de piraterijbestrijdingsautoriteit in de semi-autonome Somalische regio Puntland. Het gekaapte schip was vanuit Dubai onderweg naar Bosaso, de grootste havenstad van Somalië. Er zijn elf bemanningsleden aan boord. Begin maart kaapten Somalische piraten een Sri Lankaanse olietanker. De bemanning en het schip werden uiteindelijk vrijgelaten zonder de betaling van losgeld. De kaping van het Sri Lankese schip was de eerste aanval op een groot commercieel schip sinds 2012.