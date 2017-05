Solo-expo Anand Dwarka toont moedernatuur in bloei

De solo-expo van Anand Dwarka in Suribet Café heet ‘Bloei’. Zijn expositie bestaat uit een collectie van bloemen, vlinders, planten en vogels. Alles met het doel de bloei van moedernatuur zo expressief en dynamisch weer te geven. Dwarka timmert al bijkans 10 jaar aan de weg voor wat betreft kunst. Zijn kunstwerken bevatten schilderijen van acryl- en olieverf, hij vervaardigt ook kunst met behulp van penselen, paletmes, fijnzand, stukken hout en textiel. Zijn werk kan worden getypeerd als van een mystiek aandoende structuur en tegelijkertijd vervlochten met een natuurlijk kleurenpalet die afstamt uit de Amazone.

Of het nu zijn lotusbloemen in een goot, een kolibrie die nectar opzuigt, een hangalampoe of een paloeloe, een vogelnest in het zon- of maanlicht, in zijn expositie ‘Bloei’ heeft Anand Dwarka zijn vrouwelijke naakten verruild voor de lyrische aspecten van Moedernatuur.

Zijn werk zal ook in hotel Marriot te bezichtigen zijn.