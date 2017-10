Solar Reserve presenteert Dodson zonne-energieplan

Kevin Smith, CEO van het bedrijf Solar Reserve heeft woensdag een presentatie gehouden voor minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen over de opzet van een 100 megawatt zonne-energie project. Dit meldt het ministerie in een persbericht. Het project draagt de naam ‘Suriname Solar Energie project’ en heeft een geraamd budget van 175 miljoen US dollar. Met de in 2016 goedgekeurde Energiewet is de weg vrijgemaakt voor particulieren om duurzame hernieuwbare energie op te wekken. Hoewel de uitvoering van de wet stagneert, kunnen voorstellen wel worden beoordeeld, zegt Dodson. Natuurlijke Hulpbronnen zal advies uitbrengen aan de regering over het plan van Solar Reserve. Daarna volgen eventuele onderhandelingen met de overheid. Indien het plan wordt uitgevoerd, worden er driehonderd banen gecreëerd, meldt NH in het persbericht. De goedkeuring en onderhandeling met de regering moet nog plaatsvinden