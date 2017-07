De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Christine Polak, maakt via een persschrijven bekend dat de levensmiddelenpakketten nog niet in omloop zijn. De verkoop van deze pakketten start op 31 juli 2017. Er gaan geruchten rond in de gemeenschap dat het niet door zou gaan of voorlopig niet wordt uitgevoerd. De bewindsvrouw doet een beroep op de samenleving om de berichtgeving van het Nationaal Informatie Instituut(NII) te volgen voor de correcte informatie.