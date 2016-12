‘SOCIALE INSTELLINGEN ZIJN GEEN RELATIES’

Het besluit van ministeries om het geld voor relatiegeschenken aan sociale instellingen te schenken, kon volgens bestuurskundige August Boldewijn op een efficiëntere manier worden uitgevoerd. Hij stelt dat het totaal beschikbaar gestelde bedrag van bijna 1 miljoen SRD, evengoed” aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gegeven kon worden, dat het onder de sociale instellingen zou kunnen verdelen.

Boldewijn zegt dat het in deze overigens niet gaat om relatiegeschenken. “Iemand met wie je een band hebt opgebouwd in werkverband is een relatie van jou. De sociale instellingen zijn geen relatie van de ministeries.” Hij zegt dat dit hooguit in het geval van het ministerie van Sociale Zaken zou kunnen, dat het een relatie heeft opgebouwd met sociale instellingen, “maar dan heeft het te maken met de taakstelling van het ministerie.”

Het was aanvankelijk niet duidelijk dat de focus zou liggen op sociale instellingen. Vicepresident Ashwin Adhin maakte dit naderhand bekend. Intussen hebben verschillende ministers hun budget publiekelijk gedoneerd aan sociale instellingen. First Lady Ingrid Bouterse-Waldring deed dit vrijdag namens de president. Het bevreemdt Boldewijn dat de regering speciaal geld beschikbaar heeft gesteld om te besteden aan relatiegeschenken. Hij haalt aan dat de post ‘representatiekosten’ speciaal bestemd is daarvoor en dat er dus niet weer geld vrijgemaakt hoefde te worden. Een nadere uitleg hierover van de minister van Financiën via de mail is uitgebleven. Mocht blijken dat er inderdaad niets van de representatiekosten zijn afgetrokken, noemt Boldewijn dit “niet respectvol” met verwijzing naar het bezuinigingsbeleid dat nagestreefd wordt door de regering. DWT