SLM loopt achterstand jaarrekeningen in

Het streven van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) is erop gericht om de achterstand in de oplevering van de jaarrekeningen over 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016, in te lopen. Dit meldt Starnieuws. De accountant moet de jaarrekening 2013/2014 vandaag gereed hebben. Voor de jaarrekening 2015/2016 is als streefdatum mei 2017 aangetekend. Robbi Lachmising, directeur SLM, zegt dat al deze jaarrekeningen medio januari 2017 door de financiële afdeling van het bedrijf zullen zijn opgeleverd.

“De planning is om de jaarrekening over het boekjaar 2016/2017, het lopend boekjaar, in oktober 2017 gecontroleerd en al gereed te hebben.” Lachmising is vast van plan om het bedrijf uit de rode cijfers te halen. De voorlopige resultaten van het afgelopen boekjaar 2015/2016 en het lopend boekjaar 2016/2017 zien er positief uit door de lagere brandstofkosten. Met grotere marketinginspanningen wil Lachmising de opbrengst per stoel op de verschillende routes van de national carrier omhoog brengen. Hij benadrukt dat het geen gemakkelijke opgave is. “Maar we gaan ervoor.” De SLM-directeur stelt een evaluatie en aanpassing van het in 2015 opgestelde Strategisch Plan 2016-2021 in het vooruitzicht. Het plan is in december goedgekeurd door de algemene aandeelhouders vergadering, maar is nog niet in uitvoering gebracht. Starnieuws