SLM-hoofdkantoor vernoemd naar Atta Mungra

Het hoofdkantoor van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij aan de Jagernath Lachmonstraat is vernoemd naar oud-directeur Atta Mungra. De onthulling van het naambord vond woensdag plaats, bij de start van de jubileummaand van de SLM in verband met haar 55-jarig bestaan. Motilal ‘Atta’ Mungra, nu wijlen, gaf van 1981-1989 leiding aan de SLM. De huidige directeur Robby Lachmisingh zei dat Mungra een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de groei en bloei van de SLM. Een tweede gebouw op het complex aan de Jaggernath Lachmonstraat is vernoemd naar Fred Derby. Lachmisingh memoreerde de bijdrage die Derby als vakbondsleider en politicus heeft geleverd aan de ontwikkeling van de vliegmaatschappij.

Als onderdeel van de jubileumviering is ook een trouwe SLM-passagier bedacht. Omdat deze reiziger op dezelfde dag als de SLM is geboren, 30 augustus 1962, ontvangt die uit handen van de National carrier een vliegticket, om met zijn gezin zijn verjaardag in Nederland te vieren. U hoorde Robby Lachmisingh, directeur van de SLM. Hoewel de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij iets mindere tijden meemaakt, ziet de SLM-topman voldoende perspectief voor de toekomst van het Surinaamse vliegbedrijf.