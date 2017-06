SLM-Boeiing wordt weer ingezet op regionale route

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) onderhoudt vanaf donderdag 15 juni weer met haar eigen toestel, de Boeiing 737-300, de regionale route. Het toestel heeft zondag bij vertrek uit Trinidad onderweg naar Curaçao een bird strike gehad. Tijdens de inspectie bleek dat drie van de motorblades van één van de twee motoren waren beschadigd.

SLM-directeur Robbi Lachmising zegt aan Starnieuws dat de schade is meegevallen, maar dat het veel tijd in beslag heeft genomen om de motorblades te vervangen. Het toestel mocht na de schade zondag niet vertrekken uit Curaçao. Om het hiaat op te vullen en de passagiers niet te duperen, heeft de SLM een MD83 gehuurd van World Atlantic waarmee woensdag de route Miami-Georgetown-Paramaribo is uitgevoerd. Met een gehuurde kist werd enkele dagen gevlogen op de route Paramaribo-Aruba-Miami.

Bird strikes, botsingen tussen vogels en vliegtuigen komen vaker voor en meestal tijdens het opstijgen van een toestel. In de afgelopen jaren zijn de aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen alleen maar toegenomen door het drukker wordende luchtvaartverkeer. Jaarlijks loopt de schade van bird strikes wereldwijd in de miljarden dollars.