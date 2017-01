Slecht jaar voor Franse en Britse toerismebranche

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kregen afgelopen jaar minder toeristen over de vloer. In de meeste andere Europese landen was wel sprake van groei in het aantal overnachtingen van vakantiegangers. Alles bij elkaar bleven er in 2016 meer dan 2,8 miljard keer mensen slapen bij hotels, vakantieparken en campings in de Europese Unie. Dat is ongeveer 2 procent meer dan in 2015, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het door aanslagen geplaagde Frankrijk zag het aantal overnachtingen echter met bijna 5 procent afnemen tot 395 miljoen. Accommodaties in het Verenigd Koninkrijk, dat heeft besloten uit de EU te stappen, moesten het doen met 292 miljoen slapers, wat neerkomt op een daling van 4,5 procent. Spanje was wel erg in trek. Aan de costa’s en in het binnenland werd in totaal 454 miljoen keer de nacht doorgebracht, een stijging van een kleine 8 procent vergeleken met een jaar eerder. De sterkste relatieve groei werd gemeten in Bulgarije, dat een plus van 18 procent noteerde. Over Nederland waren in deze voorlopige cijfers nog geen gegevens beschikbaar.