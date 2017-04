Slaapziekte en Herpes ontdekt bij paarden

LVV treft maatregelen ter verdere verspreiding infectie

Suriname is getroffen door een paardenziekte. Het gaat om paardenencefalomyelitis, een ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg, ook wel slaapziekte genoemd. Daarnaast is ook het paardenherpesvirus aangetroffen. Dit is een hersenvliesontstekingsziekte die kan zorgen voor nerveuze verschijnselen bij het paard dat erdoor kan wankelen, trillen, problemen met het zicht kan krijgen en niet kan slikken. De veterinaire inspectie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij stelt alles in het werk om verdere verspreiding van de gevaarlijke ziekte tegen te gaan. Dat zegt het waarnemend hoofd van de dienst, Gianna Kath.

Kath zegt dat het paard in het ergste geval kan sterven aan het herpesvirus. Het ministerie heeft alle eigenaren en houders van paarden en paard-achtigen op de hoogte gesteld van en duidelijke voorschriften gegeven. LVV was genoodzaakt enkele paarden te laten inslapen.

Een besmet paard vertoont onder andere een verminderde eetlust en slaapt voor langere tijd in staande positie. Kath zegt dat bij constatering van deze symptomen, het dier zo snel als mogelijk moet worden afgezonderd. De volgende stap is, dat de eigenaar contact opneemt met de autoriteiten.

De voorschriften van het ministerie gelden ook voor personen die de dieren houden voor de paardensport.Kenneth Lim A Po, voorzitter van de Ponderosa Equestrian Center, zegt dat het allemaal in het belang van het dier opgevat moet worden. Tot nader orde zijn alle evenementen met paarden verboden. Overtreding van de voorschriften van LVV heeft strenge en harde sancties tot gevolg, meldt het ministerie.