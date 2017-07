Signeersessie Jorgen Raymann bij Vaco

Theatermaker Jorgen Raymann houdt vandaag van tien tot elf uur ’s morgens een signeersessie bij Vaco in verband met zijn laatste boek: “R ym nn zkt raad”. In “R ym nn zkt raad” gaat hij vooral in op de mindere periode in zijn leven, waarbij hij in financieel zwaar weer terecht kwam nadat zijn late night Talkshow Raymann is Laat stopte. In Raymann zoekt raad laat Jörgen Raymann aan de hand van de ups en downs in zijn eigen leven met veel humor en zelfspot zien hoe je jezelf steeds opnieuw kunt oppakken na tegenslag. Hij geeft relativerende en praktische lessen over hoe je open en positief in het leven kunt staan en gaat te rade bij de bekende en minder bekende mensen die hem er ooit weer bovenop geholpen hebben. Voor belangstellenden bestaat ook de mogelijkheid om een handtekening in andere werken van Raymann te krijgen.