Shell wordt aangeklaagd door Nigeriaanse weduwen

Shell wordt donderdag voor de Nederlandse rechter gedaagd voor medeplichtigheid aan de executies van negen Nigeriaanse activisten in 1995. Vier weduwen spannen een civiele procedure aan. Het olieconcern wordt er onder meer van beschuldigd de Nigeriaanse overheid te hebben geholpen bij de onderdrukking van gewelddadige protesten tegen boringen in het Ogonigebied begin jaren 90. In 1995 werden negen mannen opgehangen, omdat ze kritisch waren op Shell en het militaire regime, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die de vrouwen bijstaat in de zaak. Volgens de advocaat van de weduwen heeft Shell destijds nog druk uitgeoefend op de opgepakte activisten om hun toon te matigen. Gaven ze daar gehoor aan dan zou Shell zich inzetten voor hun lot. Twee getuigen die tijdens het proces belastende verklaringen aflegden zijn volgens de advocaat omgekocht. De eisers willen publiekelijke excuses en een schadevergoeding voor de rol die Shell daarin speelde. In een reactie zegt het bedrijf te geloven “dat het bewijs duidelijk zal laten zien dat Shell niet verantwoordelijk was voor deze tragische gebeurtenissen.” In 2009 werd een schikking getroffen met nabestaanden van Saro-Wiwa. Zij kregen ruim 15 miljoen dollar. Nabestaanden van andere geëxecuteerden kregen niets.