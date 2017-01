De aanhouding van de Nederlandse rappers van SFB is ook in hoger beroep rechtmatig getoetst. Tot dat besluit is het Hof van Justitie vrijdag gekomen, bevestigt hun raadsman Humphrey Schurman tegenover Starnieuws. De advocaat had hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de rechter-commissaris. De leden van SFB wordt verweten in 2015, seks te hebben gehad met een toen minderjarig meisje. Ook wordt hen verweten dat opnames van de avond zijn verspreid via internet.