Sessions trekt zich niets aan van aantijgingen Trump

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions is niet onder de indruk van de harde woorden van president Donald Trump. Die zei gisteren dat hij hem nooit zou hebben aangesteld als hij had geweten dat Sessions zich niet wil bemoeien met het onderzoek naar eventuele Russische inmengingen in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Sessions is gewoon van plan zijn werk als kabinetslid voort te zetten. Trump klaagde in The New York Times over zijn oudste politieke vriend. ,,Hij had zich nooit mogen terugtrekken uit dat onderzoek en als hij dat wilde, had hij dat mij eerst moeten vertellen voor hij de ministerspost aannam. En dan had ik iemand anders genomen.” Sessions verklaarde in maart dat hij zich niet mengt in het onderzoek van de FBI naar de vermeende Russische bemoeienissen, omdat hij mogelijk zelf partij zou kunnen zijn in de zaken die worden onderzocht. Dat maakte de weg vrij voor de benoeming van Robert Mueller als speciale aanklager. Trump noemde dit in de Amerikaanse krant heel erg oneerlijk tegenover de president. Wél zegt Trump, ondanks zijn teleurstelling, vertrouwen te hebben in Sessions. Volgens woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders is dat wel duidelijk, want ‘anders was hij geen minister van Justitie’. Trump ging ook opnieuw tekeer tegen de voormalige FBI-directeur James Comey die hij in mei plotseling ontsloeg. De Amerikaanse president gaf ook aan dat hij het niet acceptabel zou vinden dat het onderzoek naar de Russische connecties dat nu wordt gedaan door speciaal aanklager Robert Mueller zich uitbreidt naar zakenrelaties tussen de familie Trump en personen of bedrijven in Rusland.