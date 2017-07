Senaatscommissie wil zoon Trump verhoren over omstreden ontmoeting

De commissie Justitie van de Amerikaanse Senaat wil de oudste zoon van president Trump verhoren. De commissie doet onderzoek naar de beweringen dat Rusland vorig jaar de Amerikaanse verkiezingen wilde beïnvloeden ten gunste van Trump. Commissievoorzitter en senator Chuck Grassley heeft donderdag gezegd dat hij de 39-jarige Donald Trump junior zal oproepen te komen. Begin deze week werd bekend dat de jonge Donald Trump in het verkiezingsjaar met een Russin heeft gesproken die hem belastende informatie over de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton in het vooruitzicht leek te stellen. Zijn gesprekspartner zou speciaal door het Kremlin naar Washington zijn gestuurd. Maar de Russische advocate Natalia Veselnitskaja maakte volgens Trump de belofte niet waar en het gesprek stelde verder niks voor. Veselnitskaja heeft tegen Amerikaanse media gezegd dat ze nog nooit voor de Russische overheid heeft gewerkt. Ze zei dat ze Trump jr voor een privé-gesprek ontmoette dat niets te maken had met het feit dat hij de zoon van een presidentskandidaat was.