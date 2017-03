Senaatscommissie VS ziet geen bewijs voor afluisteren Trump

De Amerikaanse Senaatscommissie voor de inlichtingendiensten zegt geen bewijzen te zien voor de bewering van de Amerikaanse president Donald Trump, die stelt dat hij door Obama is afgeluisterd tijdens de campagne. Trump uitte de harde beschuldigingen aan zijn voorganger begin deze maand in berichten op Twitter, maar leverde hier geen bewijs voor. Obama zelf stelt dat de beschuldigingen ongefundeerd en vals zijn. Ook FBI-baas James Comey heeft Trump met klem gevraagd zijn niet-onderbouwde uitlatingen in te trekken.

Maandag zei Trump dat hij niet gelooft dat zijn voorganger hem persoonlijk heeft afgeluisterd voor de presidentsverkiezingen. De huidige president zou met zijn Tweets gedoeld hebben op “afluisterpraktijken in-het-algemeen”. Het Huis van Afgevaardigden neemt de vermeende afluisterpraktijken van Obama mee in het grote onderzoek naar de Russische hackers die de Amerikaanse verkiezingen zouden hebben beïnvloed. De eerste hoorzitting over de hacks vindt volgende week maandag plaats. De commissie veiligheid had Trump gevraagd uiterlijk op 13 maart zijn bewijzen voor zijn claims te tonen.