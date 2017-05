Senaatscommissie dagvaardt ontslagen veiligheidsadviseur Flynn

Michael Flynn, de ontslagen veiligheidsadviseur van Donald Trump, is woensdag lokale tijd gedagvaard, omdat hij een speciale onderzoekscommissie weigert inzage te geven in bepaalde documenten over zijn relaties met Rusland. Juist vanwege zijn mogelijk strafbare contacten met Rusland moest Flynn in februari van dit jaar opstappen. De speciale Senaatscommissie onderzoekt of het kamp-Trump contact heeft gehad met Russen om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

President Trump ontkent dat zulke banden bestonden. Flynn moest in februari, na amper een maand in dienst te zijn geweest, ontslag nemen toen bleek dat hij vicepresident Mike Pence onjuist had geïnformeerd over zijn eerdere contacten met Russische functionarissen na de presidentsverkiezingen. Daarnaast verzuimde Flynn ook te melden dat hij in 2015 een betaald bezoek bracht aan Rusland en toen onder meer een gesprek had met president Poetin.