Senaat VS stemt tegen terugdraaien milieuregels voor oliebedrijven

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag onverwacht tegen een voorstel van het Witte Huis gestemd om een belangrijke milieumaatregel van president Barack Obama te torpederen.

Een minieme meerderheid van 51 senatoren stemde tegen het voorstel dat een wet van Obama terugdraaide die bedrijven in de olie- en gassector dwingt lekken op te sporen en te repareren. De regering Obama kondigde de regels in mei 2016 aan. De maatregelen waren bedoeld om de CO2-uitstoot van deze bedrijven tegen te gaan. Methaan is het belangrijkste ingrediënt van aardgas, maar het richt veel meer schade aan het milieu aan als het onverbrand vrijkomt, bijvoorbeeld door lekken. De regels van Obama waren geïnitieerd door milieuagentschap EPA.

President Donald Trump heeft de begroting van EPA flink beknot en een milieuscepticus aan het hoofd gezet die niet gelooft in klimaatveranderingen. De uitkomst van de stemming was verrassend; de Republikeinen hadden wekenlang gelobbyd om genoeg stemmen te krijgen vóór de wet. Het afschaffen van de door de olie- en gassector gehate maatregel was een van de belangrijkste maatregelen waar de sector bij Trump op had aangedrongen.