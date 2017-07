Senaat VS stemt in met debat over intrekking Obamacare

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een motie die oproept tot een debat over het afschaffen van het zorgstelsel Obamacare. Gisteren stemden vijftig Republikeinse senatoren en vice-president Mike Pence voor het houden van het debat. De stemming betekent een eerste stap in het mogelijk afschaffen of vervangen van delen van Obamacare. De Republikeinen willen al zeven jaar dat Obamacare wordt afgeschaft. Volgens hen kost het plan van de vorige president, Barack Obama, te veel geld en bemoeit de overheid zich teveel met de verzekeringen van Amerikanen. Als Obamacare verdwijnt, is echter nog niet duidelijk wat er voor in de plaats moet komen en of er voor alternatieven een meerderheid bestaat. Obamacare zorgde ervoor dat tientallen miljoenen onverzekerde Amerikanen nu wel een verzekering hebben. Trumpcare zou dit weer ongedaan maken en bovendien veel rijken extra voordeel opleveren.