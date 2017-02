Senaat VS keurt nominatie klimaatscepticus als hoofd milieudienst goed

De Amerikaanse Senaat heeft gisteren de nominatie van Scott Pruitt als hoofd van de Amerikaanse milieudienst Environmental Protection Agency (EPA) definitief goedgekeurd.

Pruitt, een openbaar aanklager uit de staat Oklahoma, geldt als een klimaatscepticus en voorstander van olie- en gaswinning. Hij klaagde de EPA veertien keer aan uit naam van Oklahoma. Dat leidde ertoe dat het hooggerechtshof begin vorig jaar besloot om het plan om de CO2-uitstoot van energiecentrales aan banden te leggen, te bevriezen. Ook uitte Pruitt eerder zijn twijfels over de stelling dat menselijk handelen zoals de uitstoot van broeikasgassen, de oorzaak van een opwarming van de aarde zou zijn. Zijn gedachtengoed over het milieu sluit aan op dat van zijn president. Donald Trump heeft vaak betoogd dat de opwarming van de aarde onzin is en dat de theorie over broeikasgassen is gelanceerd om de Amerikaanse economie te ondermijnen.