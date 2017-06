Seedorf moet pas op de plaats maken als wnd directeur

Henry Seedorf, die per 1 juni benoemd was tot waarnemend directeur Operationele Diensten op Justitie en Politie, moet een pas op de plaats maken. Starnieuws verneemt dat er wrijving was ontstaan over bevoegdheden tussen de twee directoraten.

Minister Ferdinand Welzijn, ad interim op Justitie en Politie, om een reactie gevraagd, zegt dat Seedorf voorlopig geen activiteiten zal uitvoeren in zijn nieuwe functie. “Hij blijft speciale opdrachten voor mij uitvoeren, maar niet in de functie als directeur Operationele Diensten. Hij heeft er begrip voor en er is dus niets aan de hand, denk ik,” stelt de minister tegenover Starnieuws.

De toenmalige minister Eugene van der San heeft aangegeven dat per 1 juni de nieuwe organisatiestructuur in werking is getreden. Seedorf werd belast met de waarneming op het directoraat Operationele Diensten en Marianne Chin A Fat neemt de functie van directeur van het Directoraat Justitie waar. De botsing die ontstaan is, ging om de competentie van de twee directoraten.