Sea Shepherd fotografeert Japans schip met dode walvis op het dek

Milieuorganisatie Sea Shepherd beweert een Japans schip te hebben gezien met een dode walvis aan op het dek. Dit zou in strijd zijn met internationale wetgeving. Volgens Sea Shepherd probeerde de bemanning van de Nisshin Maru de dwergvinvis te bedekken met een zeil, toen een helikopter het schip naderde. Het schip voer in het Australisch Walvisreservaat, een gebied waarin walvissen en dolfijnen als beschermde dieren worden beschouwd. De bemanning was “op heterdaad betrapt”, aldus Adam Meyerson, kapitein van de Ocean Warrior van Sea Shepherd. De foto’s die de organisatie maakte zouden het eerste bewijs zijn dat Japan doorgaat met het doden van walvissen, ondanks dat het Internationaal Gerechtshof dit in 2014 verbood. Japanse autoriteiten zeggen zich bewust te zijn van de beelden die Sea Shepherd van het incident wist te maken, maar onthouden zich nog van commentaar.