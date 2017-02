Schutsluis moet probleem vissers Coronie verhelpen

De regering komt met een oplossings voor de vissers in Coronie met de aanleg van een zogenoemde schutsluis in het cocosdistrict. Vissers ervaren de dijk in Coronie als een belemmering. In aanwezigheid van de ministers Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Jerry Miranda van Openbare Werken en Transport, is donderdag in Totness met de vissers gesproken en hen het plan van een schutsluis voorgelegd.

Delano Mora is voorzitter van de Ontwikkeling Visserssector Coronie (OVC). Samen met enkele collega’s is het voorstel van de bewindslieden bekeken. De vissers lijken daarmee te kunnen leven, zegt Mora.

Delano Mora van de Ontwikkeling Visserssector Coronie. Met de bouw van de dijk in Coronie door MNO Vervat, moesten de vissers hun activiteiten verplaatsen naar de aanmeerplek. Voor hen een te grote afstand, waardoor hun broodwinning in gevaar kwam. Daar is nu een oplossing voor gevonden met het plan voor een schutsluis.